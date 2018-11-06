В российском сегменте МКС вышел из строя один из трех компьютеров управления
В российском сегменте Международной космической станции вышел из строя один из трех компьютеров управления. О поломке сообщили американские органы контроля за станцией
В российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления. О поломке сообщили американские органы контроля за станцией.
Специалисты зафиксировали отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле «Звезда». Два других компьютера управления российским сегментом МКС работают штатно, сообщил источник «Интерфакса».
Напомним, в августе Роскосмос сообщил об утечке воздуха на МКС из-за дыры в обшивке корабля «Союз МС-09», пристыкованного к российскому сегменту станции. По данным специалистов, отверстие в обшивке появилось в результате преднамеренного воздействия сверла.