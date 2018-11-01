Владельцы старых телевизоров с нового года могут остаться без сигнала
Около 30% российских граждан с 1 января 2019 году рискуют увидеть черный экран, включив свой телевизор. С нового года власти перестанут субсидировать распространение сигнала в аналоговом формате за пределами городов с населением более 100 тысяч человек
Около 30% российских граждан с 1 января 2019 году рискуют увидеть черный экран, включив свой телевизор. С нового года власти перестанут субсидировать распространение сигнала в аналоговом формате за пределами городов с населением более 100 тысяч человек, но не все телевизоры способны принимать цифровой сигнал.
Согласно данным экспертов, по состоянию на конец текущего года в стране будет от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров (всего 13,5–30,6% от всех используемых телевизоров), которые принимают только сигнал аналогового телевидения, сообщает РБК.
В Министерстве цифрового развития сообщили, что в случае отключения вещания 20 обязательных телеканалов в аналоговом формате состоится ровно в срок, то владельцы не самых современных телевизоров останутся без изображения.
Отметим, что в отличие от аналогового цифровой сигнал защищен от помех и обеспечивает более высокое качество изображения и звука. Но для работы цифрового ТВ необходимо иметь телевизор или специальную приставку, поддерживающие формат DVB-T2.