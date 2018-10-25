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Техномир
25 октября 00:22

ФСБ выступила против размещения в России системы высокоскоростного интернета

ФСБ выступила против развертывания над российской территорией американской системы спутниковой связи OneWeb. В силовом ведомстве уверены, что эта система угрожает национальной безопасности страны

ФСБ выступила против развертывания над российской территорией американской системы высокоскоростной спутниковой связи OneWeb. В силовом ведомстве уверены, что эта система угрожает национальной безопасности страны.

Компания OneWeb еще в 2015 году договорилась со структурами госкорпорации «Роскосмос» о запуске спутников с помощью ракет-носителей «Союз». Запуск спутников должен был обеспечить шикорополосным доступом к интернету полностью всю планету.

Теперь российские власти считают, что система спутников может использоваться американцами «в разведывательных целях». В этой связи ФСБ заявила о необходимости ограничить ее использование на территории РФ, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства Владимира Садовникова.

Первый запуск спутников был запланирован на конец 2017 года, но с тех пор неоднократно переносился. По новым данным, запуск должен состояться в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года.

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