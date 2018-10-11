Экипаж космического корабля «Союз МС-10» благополучно совершил посадку после аварийного запуска
Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» благополучно совершил посадку на территории Казахстана после аварийного запуска. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты живы и не пострадали
Фото: Reuters
Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» благополучно совершил посадку на территории Казахстана после аварийного запуска. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты живы и не пострадали.
Во время старта с космодрома Байконур у ракеты-носителя произошло аварийное отключение двигателей второй ступени.
На борту пилотируемого корабля, который должен был отправиться на МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.
Запуск «Союза МС-10» был застрахован компанией «Согласие» на 4,65 млрд руб.
В настоящее время все российские пилотируемые пуски приостановлены. Также сообщается о создании государственной комиссии для выяснения причин аварии.