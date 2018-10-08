В Австралии «умные часы» от Apple «зависли» после перехода на летнее время
В Австралии пользователи «умных часов» Apple Watch Series 4 столкнулись с техническими неполадками в работе устройства. Сбой в работе «умных часов» вызвал переход на летнее время
В Австралии пользователи «умных часов» Apple Watch Series 4 столкнулись с техническими неполадками в работе устройства. Сбой в работе «умных часов» вызвал переход на летнее время (в Австралии переход на летнее время осуществляется в октябре).
В Австралии 7 октября перевели стрелки часов на час вперед, однако Apple Watch Series 4 «зависли» в цикле перезагрузки, пытаясь скорректировать время с интернет-настройками. После неудачной попытки поменять время устройство перезагружается. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не сядет аккумулятор.
В Европе и США сбой в работе «умных часов» пока не зафиксирован, так как переход на зимнее время состоится только 4 ноября.
Российских владельцев Apple Watch Series такая проблема может и вовсе миновать, так как перевод стрелок в нашей стране был отменен еще в 2011 году.