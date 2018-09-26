В России возобновится производство советских фотоаппаратов «Зенит»
Речь пока идет об ограниченном выпуске фотоаппаратов «Зенит М» с новыми функциями, камерами в лимитированном дизайне и в эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж такой камеры составит всего 500 штук
В России возобновится производство легендарных во времена СССР фотоаппаратов «Зенит». Производство решили возродить Красногорский завод им. С. А. Зверева и компания Leica.
Речь пока идет об ограниченном выпуске фотоаппаратов «Зенит М» с новыми функциями, камерами в лимитированном дизайне и в эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж такой камеры составит всего 500 штук.
Представитель подмосковного завода сообщил РИА Новости, что компания Leica передала все необходимые технические параметры, которые завод обязался соблюсти в производстве объективов, поэтому стоимость фотоаппарата будет составлять 5-6 тысяч евро.
Оптика «Зенит М» будет изготовлена по стандартам качества Leica Camera AG, но сохранит «неповторимую художественную картинку, получаемую на объективы Красногорского завода».
В будущем красногорский завод планирует начать выпуск зеркальной или дальномерной камеры под брендом «Зенит».
Фотоаппарат «Зенит» производился в 50-е годы прошлого столетия и был первым в мире однообъективным зеркальным фотоаппаратом.