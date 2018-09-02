Московский электробус с Собяниным сломался в первом рейсе
Презентация первого московского электробуса на ВДНХ в день знаний, закончилась грандиозным фиаско. Электробус «КамАЗ», в котором ехал мэр Москвы Сергей Собянин, заглох в районе улицы Академика Королева.
Презентация первого московского электробуса на ВДНХ в день знаний, закончилась грандиозным фиаско. Как рассказал в своем Твиттере общественный деятель Максим Кац, электробус «КамАЗ», в котором ехал мэр Москвы Сергей Собянин, заглох в районе улицы Академика Королева.
«Сегодня у Сергея Собянина день фейлов. Должно было случиться важное предвыборное мероприятие - запуск первого в Москве маршрута электробусов. Но всё пошло не так. По изначальному плану сегодня на 73 маршрут должны были выйти 30 электробусов, которые призваны зачем-то заменить там троллейбус. Однако, всё зафейлилось. Главный фейл дня - у метро ВДНХ Собянин с группой детей погрузился в один работающий электробус, все поехали в сторону Альтуфьево. Однако, проехав 3 остановки, электробус всех высадил, включая мэра, и уехал в парк», написал в своем твитере Кац.
Вечером электробус вновь вышел на линию. Однако, как утверждает бывший муниципальный депутат Кац, злоключения аккумуляторной машины на этом не закончились: «С горем пополам электробус проехал от ВДНХ до Алтуфьево. По пути сломался, выключился свет. Потом поехал дальше, но медленно: нас обогнал троллейбус того же маршрута».
С 1 сентября на троллейбусном маршруте №73 работает один электробус, хотя, согласно сценарию праздника (есть в распоряжении редакции), на линию должны были выйти не менее 10 электробусов. По имеющейся информации, электробусы не успели собрать из-за задержек поставок комплектующих зарубежными поставщиками, поскольку электробусы преимущественно начинены импортной электроникой. Остальные два электрических автобуса вышли из строя на обкатке и не смогли участвовать в презентации.
«Вообще главное непонятно. Если бы мэрия вводила электробусы вместо вонючих дизельных автобусов, то это было бы суперпозитивное и полезное мероприятие, которое поддержали бы вообще все. Сам электробус внутри очень удобный, салон сделан качественно, если такие поедут вместо автобусов, то будет просто прекрасно. Достаточно было просто купить правильную модель - которая заряжается от проводов в движении. И сегодня можно было бы с помпой запустить действительно работающую технологию. Вместо этого запустили игрушку. Символично, кстати, что презентация была на фоне другой игрушки, предыдущего мэра — монорельса. Скоро его демонтируют», написал Кац..
Как пишут РИА-Новости, ожидается, что до конца года электробусы запустят еще на пяти городских маршрутах: автобуса Т25, троллейбусов №№42,83, 36 и 76.