США обвинили Россию в создании космических спутников-убийц
Российские специалисты создали спутники-убийцы, цель которых состоит в выведении из строя других космических аппаратов, находящихся на орбите
Российские специалисты создали спутники-убийцы, цель которых состоит в выведении из строя других космических аппаратов, находящихся на орбите. О спутниках-убийцах сообщает издание The National Interest.
По данным издания, в августе помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет на конференции в Женеве сообщила о том, что Россия якобы запускает такие спутники в космос с целью уничтожить спутники других государств. Представитель Госдепа назвал эту российскую разработку «тревожной».
Российская сторона поспешила развеять тревоги США и заверила, что данный спутник лишь инспектирует работу других спутников и выявляет у них проблемы и сбои, сообщает РБК.