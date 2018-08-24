«Калашников» представил свой электрокар. Он составит конкуренцию Tesla
Российский концерн «Калашников» представил на выставке «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1, который может составить конкуренцию автомобилю Tesla
Российский концерн «Калашников» представил на выставке «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1, который может составить конкуренцию автомобилю Tesla.
Российский электрокар создан на базе Иж-21 252 «Комби». Пока автомобиль еще находится на тестах.
Директор по внешним коммуникациям «Калашникова» София Иванова в беседе с РБК сообщила, что представленный электрокар составит конкуренцию Tesla, созданному Илоном Маском.
Номинальная мощность российского электрокара составляет 220 кВт, а пиковая - 500 кВт. Запас хода на одной зарядке составляет 350 километров.