«АвтоВАЗ» представил новые автомобили семейства Lada Granta
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» обнародовал официальные фотографии автомобилей нового семейства Lada Granta. Предполагается, что новое семейство расширится до четырех моделей
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» обнародовал официальные фотографии автомобилей нового семейства Lada Granta. Предполагается, что новое семейство расширится до четырех моделей. Сами автомобили будут представлены в конце августа на Московском автосалоне.
В семейство Lada Granta вошли седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Новенькие автомобили уже находятся в серийном производстве.
От «старой» Lada Granta новую можно отличить другой передней частью кузова, которая похожа на модели Vesta и XRay.
Кроме того, новая Lada Granta будет отличаться новой головной оптикой, интегрированной в черную радиаторную решетку, и хромированными вставками в виде бумерангов, сообщает «Автоньюс». Lada Granta также получила 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 и 106 лошадиных сил.
Новый «вазовский» автомобиль будет доступен и в версии Sport c двигателем мощностью 114 сил.