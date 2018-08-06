Перевод чиновников на смартфоны с отечественной ОС обойдется в 160 млрд рублей
Российские власти решили перевести всех чиновников и государственных служащих на смартфоны с отечественной операционной системой Sailfish. Данная затея обойдется в 160 млрд рублей
Фото: itcrumbs.ru
Российские власти решили перевести всех чиновников и государственных служащих на смартфоны с отечественной операционной системой Sailfish. Данная затея обойдется в 160 млрд рублей.
По замыслу властей, к 2021 году на смартфоны с операционной системой, разработанной «Ростелекомом», должны перейти почти 9 млн госслужащих. Тариф за «оказание комплексной услуги» составит 13,1 тысячи рублей в год на человека, сообщает «КоммерсантЪ».
В правительстве сообщили, что из 160 млрд рублей из бюджета будет выделено 71,3 млрд рублей, а остальные средства выплатят государственные компании и региональные власти.