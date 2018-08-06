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06 августа 08:52

Перевод чиновников на смартфоны с отечественной ОС обойдется в 160 млрд рублей

Российские власти решили перевести всех чиновников и государственных служащих на смартфоны с отечественной операционной системой Sailfish. Данная затея обойдется в 160 млрд рублей

Фото: itcrumbs.ru

Российские власти решили перевести всех чиновников и государственных служащих на смартфоны с отечественной операционной системой Sailfish. Данная затея обойдется в 160 млрд рублей.

По замыслу властей, к 2021 году на смартфоны с операционной системой, разработанной «Ростелекомом», должны перейти почти 9 млн госслужащих. Тариф за «оказание комплексной услуги» составит 13,1 тысячи рублей в год на человека, сообщает «КоммерсантЪ».

В правительстве сообщили, что из 160 млрд рублей из бюджета будет выделено 71,3 млрд рублей, а остальные средства выплатят государственные компании и региональные власти.

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