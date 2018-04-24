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Авторская колонка
24 апреля 00:56
Шлосберг Лев

Политик, правозащитник, журналист

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Цифровое сопротивление

Протест против политической цензуры стал протестом против мракобесия и деградации

Неделю назад, 16 апреля, Роскомнадзор (организация, временно разрешённая в РФ) приступил к исполнению решения Таганского районного суда Москвы, ограничившему (то есть запретившему) по иску того же ведомства (де-факто это ФСБ) доступ к мессенджеру Telegram. Рефлекторное агрессивное нападение российской государственной системы на современную технологию свободной коммуникации спустя неделю завершилось полным фиаско нападавших. У этого фиаско две стороны — технологическая и общественная. И обе — политические.

Именно в атаке на Telegram стала очевидна тотальная неадекватность российских властей. Власти России абсолютно несовременны. В этом залог их неизбежного грядущего политического поражения. Они, строго говоря, не понимают, в каком мире живут.

Советская природа российской власти не позволяет ей смотреть вперед. Российская власть сегодня — это машина, развёрнутая в прошлое.

Идеей фикс этой власти является абсолютный контроль за гражданами при тотальном подавлении прав и свобод человека. Именно так российские власти в принципе видят отношения власти и граждан: контроль и подавление.

При таком устройстве государственной машины от граждан требуется одно: подчинение и послушание.

Пытаясь отчитаться об «успехах» в зачистке Telegram спустя сутки после начала атаки, руководитель Роскомнадзора (организации, временно разрешённой в РФ) Александр Жаров ляпнул: «Деградация Telegram сейчас составляет 30 процентов».

У Жарова случилась оговорка по Фрейду. Слово «деградация» для понимания происходящего является ключевым.

«Хозяин дома требует ключи от всех квартир», — продолжает проговариваться Жаров. То есть хозяином всех наших домов является, по мнению Жарова, ФСБ. Жаров, говорите дальше.

Система шифрования даже открытых сообщений в Telegram не предусматривает универсальных ключей вообще, это решение разработчиков. Передавать от Telegram ФСБ практически нечего.

В истории с Telegram власти России показали, насколько они деградировали в своём упорном непонимании сути происходящего в современном мире. Они показали себя врагами прогресса, что снимает с исторической повестки дня вопрос об их будущем, потому что ответ очевиден.

Пещерное мировосприятие, синдром осаждённой крепости, органическая ненависть к свободе и правам человека могут властвовать какое-то время, но не имеют никакого будущего.

Власти России сегодня больше всего опасны для граждан России. Они лишают нормального настоящего (а значит, будущего) почти 150 миллионов человек. Реальной идеологией российских властей является мракобесие. Оно не имеет никакой исторической перспективы, но способно испоганить жизнь всем, кому выпало жить при мракобесном режиме.

Такая перспектива вызывает сильнейший естественный человеческий протест. Когда люди понимают, что у них крадут время, возможности, шансы на здоровую свободную жизнь, они начинают инстинктивно сопротивляться.

Неизбежному политическому поражению российских властей в борьбе с технологией современной свободной коммуникации сопутствует нарастающий общественный протест — и это массовое несогласие людей с неадекватной потребностям людей системой является не созерцательным, а деятельным: миллионы пользователей с лёгкостью трёх кликов обошли «блокировки» Роскомнадзора (организации, временно разрешённой в РФ). Подчёркиваю, это легко сделали миллионы рядовых людей — и сделали сознательно. Это их цивилизационный и, по сути, политический выбор.

Картина происходящего в XXI веке в стране, публично претендующей на мировое лидерство, является дикой: обезумевший от ненависти к людям и свободе питекантроп мечется по электрощитовой, кроша дубиной все попадающиеся на пути рубильники в надежде попасть в тот самый искомый.

Всё искрит, что-то дымится, но ни черта не получается.

Правда, ущерб реален, но не у тех, за кем гоняются: варварски заблокированы почти (а возможно, и больше) 20 млн ip-адресов, рухнули сервисы ведущих банков, платёжных систем, торговых сетей, жизненно важных медицинских серверов, систем управления, сервисов такси, и — как вишенка на торте — оказался заблокирован сам сайт Роскомнадзора (организации, временно разрешённой в РФ). Взбесившийся питекантроп попал себе по ноге. Он, судя по судорожным движениям, не намерен останавливаться, и это значит, что рано или поздно он выстрелит себе в голову.

Но что он успеет натворить до этого?

И как при таком опасном для окружающих государстве жить людям?

Миллионы людей выбрали простой и правильный путь: они сохранили для себя возможность использования Telegram, благо уровень технологий предусматривает такое решение. Они отстранились от государственного бешенства и преодолели его силой технического прогресса.

Больше того, количество пользователей Telegram в России буквально за неделю выросло — и, судя по росту числа читателей telegram-каналов, выросло примерно на четверть (а было их не менее 15 млн к моменту приступа «государственной безопасности»).

При этом увеличение числа незаконно и несправедливо пострадавших от погрома в Интернете логично и быстро увеличивает число противников властей, наступивших на интересы миллионов людей.

То есть своими действиями Роскомнадзор (организация, временно разрешённая в РФ) не сократил, а расширил аудиторию Telegram, буквально, пытаясь уничтожить свободу, расширил её пространство.

Павел Дуров вступил в прямое противостояние с матрицей российской власти и доказывает на глазах у всех очевидную в природе вещь: прогресс сильнее мракобесия.

Твёрдая позиция руководителя Telegram вызывает человеческую симпатию и гражданскую поддержку у миллионов людей. И, что исключительно важно в условиях диктатуры, придаёт им силы в противостоянии обезумевшим властям.

Нет ничего более жалкого в политике, чем неуклюжая и безграмотная власть. Приступ яростного бессилия Роскомнадзора (организации, временно разрешённой в РФ) нечаянно показал, в каком психологическом и скорее даже психическом тупике находится сейчас российская власть, насколько она ненавидит прогресс, людей и свободу.

Над Роскомнадзором (организацией, временно разрешённой в РФ) открыто смеются. Роскомпозор. Роскомпогром. Роскомбедлам. Роскомбардак. Роскомдеградация. Роскомпровал. Роскомподвал.

«Заколотите подвал! Воняет!»

Смех – самое мощное оружие против диктатуры. Смешной диктатор обречён на поражение.

Охота за Telegram (в дополнение ко всему происходящему в стране) доказала, что российские власти сегодня – это тупиковая ветвь политического развития, опасная для всего человечества.

Если президент страны убеждён, что интернет возник и развивается как «спецпроект ЦРУ США», то что ещё ждать от подчинённого ему Роскомнадзора (организации, временно разрешённой в РФ)? Отключения интернета?

Именно история с Telegram показала стратегически, насколько в разные стороны движутся российская власть и потребности российского общества.

Выбирая между возвращением в пещеру и правом на свободу, общество выбирает свободу. Интуитивно. Потому что так удобно и, значит, правильно. Так диктует людям здравый смысл. Здравомыслие против мракобесия – вот суть происходящего в нашей стране.

В движении миллионов живых людей наперекор решениям мертвеющих властей – здоровый залог добрых перемен в России.

По России идёт Цифровое Сопротивление.

Кораблик плывёт.

Источник - Псковская губерния

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