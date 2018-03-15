Владимир Путин сообщил о полете российской миссии на Марс в 2019 году
«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», - заявил президент
Президент Владимир Путин анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году. Об этом глава государства рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин».
«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», - заявил Владимир Путин.
По словам президента, российские специалисты постараются сделать высадки на полюса, «потому что есть основания полагать, что там может быть вода».