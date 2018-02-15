Спецслужбы США рекомендовали гражданам отказаться от китайских смартфонов
Американские спецслужбы рекомендовали гражданам страны отказаться от использования смартфонов китайского бренда Huawei. Силовики считают, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР
Американские спецслужбы рекомендовали гражданам страны отказаться от использования смартфонов китайского бренда Huawei. Силовики считают, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР.
«Это (использование китайских смартфонов) создает риски давления на нашу телекоммуникационную инфраструктуру. Это также означает опасность кражи информации и шпионажа», - заявил сайту CNBC директор ФБР Кристофер Рэй.
Опасения ФБР по поводу «шпионских» смартфонов из Китая разделяют также в ЦРУ, АНБ и национальной разведке.
В ответ на заявление американских силовиков представитель Huawei отметил, что компания «представляет не большую угрозу, чем любой другой поставщик технологий».
Представитель МИД Китая в беседе с Reuters назвал США «сильнейшей мировой державой» и удивился, что страна повсюду видит врагов.
В начале 2018 года Huawei планировала выйти на американский рынок, заключив договор с одним из крупнейших в США сотовых операторов AT&T. Однако сделка сорвалась, а оператор отказался продавать китайские смартфоны.