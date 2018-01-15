Стоимость смартфонов и компьютеров резко возрастет из-за подорожания кобальта
Цены на электрокары, компьютеры и различные гаджеты во всем мире могут значительно вырасти из-за подорожания кобальта. Этот металл используется при производстве аккумуляторов
Цены на электрокары, компьютеры и различные гаджеты во всем мире могут значительно вырасти из-за подорожания кобальта. Этот металл используется при производстве аккумуляторов.
По данным RT, за 2017 год стоимость кобальта выросла с 33,2 тысячи долларов за тонну до 75 тысяч. Для производства одного смартфона необходимо от 5 до 10 граммов кобальта, ноутбука - около 30 граммов, для батареи электроавтомобиля необходимо от 5 до 20 килограммов.
В настоящее время в мире разведано около 6 млн тонн запасов кобальта. В Демократической Республике Конго резервы металла составляют 3,4 млн тонн, в Австралии запасы составляют 1 млн тонн, запасы Кубы - 500 тысяч тонн, запасы Филиппин - 290 тысяч тонн, Канады - 270 тысяч тонн, Замбии - 270 тысяч тонн, а запасы России составляют 250 тысяч тонн.
По данным экспертов, на сегодняшний день для замены всех автомобилей с бензиновым двигателем на электрокары потребовалось бы 14 млн тонн кобальта, что более чем вдвое превышает имеющиеся на планете запасы.
Выход из ситуации специалисты пока видят только один – это замена кобальта в аккумуляторах на другие металлы.