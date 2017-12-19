Компания Caviar специально для ФСБ выпустила смартфон с золотым портретом Дзержинского
Компания Caviar, специализирующаяся на выпуске «путинофонов» в люксовой отделке, специально к 100-летию Федеральной службы безопасности России представила смартфон iPhone X с портретом Феликса Дзержинского
Компания Caviar, специализирующаяся на выпуске «путинофонов» в люксовой отделке, специально к 100-летию Федеральной службы безопасности России представила смартфон iPhone X с портретом Феликса Дзержинского.
Портрет Феликса Дзержинского – культовой личности в истории российских спецслужб – выполнен из золота. В отделке смартфона для сотрудников спецслужб также использовалась кожа крокодила черного цвета. Также гаджет украшает надпись «Холодная голова, горячее сердце и чистые руки».
«Не так уж просто сделать по-настоящему достойный подарок человеку, который посвятил жизнь секретной службе на благо безопасности родины, но Caviar действительно создали вещь, которая способна удивить, впечатлить и запомниться, а главное - быть ценным напоминанием о заслугах и подвигах», - говорится в описании смартфона с портретом «Железного Феликса».
Стоимость такого смартфона составляет 272 тысячи рублей, что в несколько раз превышает среднюю зарплату сотрудника ФСБ России.