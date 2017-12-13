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Техномир
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Техномир
13 декабря 09:12

«Ростелеком» вложит в непопулярный поисковик «Спутник» еще 260 млн рублей

Компания «Ростелеком» решила вложить в развитие государственной поисковой системы «Спутник» еще 260 млн рублей. При этом еще весной компания была готова закрыть проект, который обошелся бюджету в 2 млрд рублей, из-за его низкой популярности

Компания «Ростелеком» решила вложить в развитие государственной поисковой системы «Спутник» еще 260 млн рублей. При этом еще весной компания была готова закрыть проект, который обошелся бюджету в 2 млрд рублей, из-за его низкой популярности.

На сайте госзакупок появилась заявка от «Ростелекома» стоимостью 260 млн рублей на развитие поисковика и браузера «Спутник». В техзадании говорится о повышении качества поиска, например путем вычленения ключевых слов в «многословных запросах». Также поисковик должен научиться анализировать поток запросов пользователей на портале, сообщают «Ведомости».

Браузер «Спутник» должен давать корпоративным пользователям возможность контроля операций пользователей браузера. Исполнитель госконтракта должен обеспечить возможности скрытой установки и удаления браузера на компьютере. Также российский браузер должен работать под управлением операционных систем из реестра отечественного софта.

Поисковая система и браузер «Спутник» были запущены в 2004 году. На создание государственной поисковой системы было потрачено около 2 млрд рублей, однако проект был признан неудачным.

В мае 2017 года стало известно, что в «Ростелекоме» обсуждается вопрос о закрытии или переориентации проекта, так как он не снискал популярности у интернет-пользователей.

Согласно статистике, в апреле текущего года число переходов со «Спутника» на другие сайты составило чуть более 100 тысяч. Для сравнения, у поисковиков «Яндекс» и Google такие переходы исчисляются в миллиардах. По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка Рунета.

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