В Google Play обнаружили мобильные приложения для кражи аккаунтов в соцсетях
Специалисты по безопасности «Лаборатории Касперского» выявили 85 вредоносных приложений в Google Play, которые похищают данные пользователей социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшими могут оказаться более миллиона человек
Специалисты по безопасности «Лаборатории Касперского» выявили 85 вредоносных приложений в Google Play, которые похищают данные пользователей социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшими могут оказаться более миллиона человек.
По данным экспертов, вредоносной оказалась мобильная игра Mr. President Rump, которую установили более миллиона раз. Создатели приложения учли особенности аудитории соцсети «ВКонтакте», поэтому программа похищала данные только на устройствах с русским, белорусским, украинским, казахским, армянским, азербайджанским, киргизским, румынским, таджикским и узбекским языках.
Другие семь вредоносных приложений пользователи установили от 10 000 до 100 000 раз. Большая часть таких приложений маскировалось под дополнения для «ВКонтакте», а именно – под приложения для скачивания музыки и отслеживания посетителей страницы. При их установке у пользователей даже не возникало подозрений, когда запрашивались данные для входа в соцсеть, сообщают «Ведомости».
Ранее также сообщалось о скачивании в Google Play пользователями гаджетов на базе Android мобильных приложений с банковским вирусом-вымогателем BankBot. Вирус анализирует имеющиеся на смартфоне приложения, а когда обнаруживает банковские сервисы, то запрашивает администраторские права, а затем похищает данные банковских карт пользователей.
Следы BankBot были обнаружены в приложениях-фонариках Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess и Sea FlashLight, а также в пасьянсах и инструментах для очистки памяти смартфона.
«Главный вывод, который мы тут можем сделать, - киберугрозы подстерегают нас буквально на каждом шагу... Хорошей мерой защиты будет двухфакторная аутентификация, а также специализированное защитное решение для вашего устройства», - заявили в «Лаборатории Касперского».
Компания также уведомила администрацию «ВКонтакте» и Google об угрозе, все обнаруженные вредоносные приложения удалены из Google Play.