Виновником аварии ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками назначили священника
Виновником неудачного запуска ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками на космодроме «Восточный» назначили благовещенского епископа Лукиана. Именно он освящал ракету перед ее стартом, однако «Союз-2.1б» вместе со всеми спутниками упал в Атлантический океан
Виновником неудачного запуска ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками на космодроме «Восточный» назначили благовещенского епископа Лукиана. Именно он освящал ракету перед ее стартом.
«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема», - заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» протодиакон Андрей Кураев.
Епископ Благовещенский и Тынденский Лукиан освятил ракету «Союз-2.1б» 27 ноября. Ранее он освящал ракету «Союз-2.1а», которая была запущена с «Восточного» в апреле 2016 года.
По другим данным, причиной аварии стала ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат», в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима. В итоге разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан.
Ракета со спутником «Метеор-М» и еще 18 спутниками была запущена 28 ноября в 08:41 по московскому времени. «Роскосмос» отчитался о выведении разгонного блока с трехтонным аппаратом «Метеор-М» на расчетную орбиту, однако затем сообщил, что на целевую орбиту спутник не вышел, а специалисты не получают с него телеметрию.