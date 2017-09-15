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15 сентября 16:28

Не играми едиными

Выставку Игромир и Comic Con Russia посетят зарубежные актеры, известные личности и писатели

Фото: Kp.kg

С 28 сентября по 1 октября в Москве в Крокус Экспо пройдет выставка-фестиваль Игромир и Comic Сon Russia. Оба этих события одинаково интересны с точки зрения понимания современной культуры. Однако если фестиваль Comic Con, который зародился еще в 70-е годы, у рядового человека вопросов не вызывает, то причисление Игромира к важным событиям из жизни мировой поп-культуры может ввести в ступор. В голове сразу появляются мысли «Я что, школьник что ли?», «Детский сад какой-то»…

Давайте попробуем разобраться, насколько грандиозными являются данные мероприятия. Кто-то видит в компьютерных играх бесполезную трату денег и времени, но для других весь этот «набор пикселей» является поистине искусством. И речь сейчас идет не столько о самом игровом процессе, сколько о сюжетной части и визуальной составляющей, то есть о том, что может принести те самые внезапные эмоции, повергнуть в шок, заставить задуматься.

Современные проекты могут похвастаться захватывающими сценариями, неожиданными сюжетными поворотами, оригинальными идеями, которым по силам «дать прикурить» даже самому остросюжетному голливудскому фильму или захватывающей книге. Современные игры представляют собой целые вселенные, в которых существуют сотни персонажей со своим характером, историей, особенными чертами, привычками и даже страхами. Их история может отличаться для каждого игрока, ведь сейчас в моде интерактив, и сюжетная линия имеет множество развитий, из которых выбрать можно лишь одну. Поклонники переживают, бурно обсуждают судьбы персонажей, задаются вопросом «а если бы…», забывая, что это всего лишь строчки кода, на которые они сами повлиять не могут.

Игровая индустрия плотно вошла в современную культуру. Существуют даже циклы книг, написанные по мотивам компьютерных игр, а некоторые их них были экранизированы. Так, фильм по вселенной Warcraft оказался успешным и доказал, что адаптация игр для больших экранов и массового зрителя может быть удачной, интересной и красивой.

Важно отметить, что рекламная кампания, профильные СМИ акцентируют внимание непосредственно на Игромире. Даже на сайте ComicConRussia 2017 мероприятие именуется как «Игромир и ComicConRussia», а не наоборот, тем самым ставя Игромир на первое место. Это доказывает, что гейм-индустрия прошла долгий путь от хобби для гиков до значимого культурного пласта современности.

Что касается программы фестиваля Игромир и Comic Con Russia-2017, то она обещает быть разнообразной. Это и выступления известных гостей, различные конкурсы, приятные сюрпризы, неожиданные подарки.

На выставке состоится презентация самого нового и мощного игрового «железа» и аксессуаров для самых искушенных геймеров. Посетители выставки смогут протестировать совершенно новые игровые проекты и первыми их оценить. Увидеть новые проекты первыми, послушать разработчиков о том, как рождается проект, «потрогать» раннюю версию, возможно, хита 2017-2018 года – в этом есть некая магия, будто чувствуешь себя причастным к этому.

Особо стоит отметить, что выставку Игромир и Comic Con Russia в Москве посетит отец и основатель жанра MMORPG (жанр онлайн - игр) Ричард Гэрриот. Его имя увековечено в летописи жанра и связано с такими играми как Ultima, Lineageи TabulaRasa. По данным организаторов, он представит свой амбициозный проект Shroud of the Avatar: ForsakenVirtues.

Нынешний фестиваль не только про игры. В рамках Comic Con Russia на также будет проходить выставка «Аллея авторов». Одним из ее гостей станет американский художник Джеймс О’Барр, известность которому принес черно-белый комикс «Ворон» (The Crow) и его одноименная экранизация. На выставке можно будет пообщаться с авторами различных комиксов и получить эксклюзивные выпуски с их автографом.

Гвоздем Comic Con Russia, по мнению редакции, может стать Сергей Дружко, ведущий 3 миллионного канала на YouTube «DRUZHKO SHOW». Специально для Comic Con Russia 2017 он подготовил новую книгу комиксов «Дружкомикс: в поисках первобытного мема». У посетителей будет возможность приобрести ее прямо с автографом «ультра-хайпового» автора.

Для представителей «старой школы» организаторы также подготовили сюрприз – выставку посетит Кристофер Ллойд. Событие, на наш взгляд, поистине интригующее. Актер проведет лекцию и ответит на вопросы посетителей. Для многих его роль доктора Эмметта Брауна (один из главных персонажей фильма «Назад в будущее») является иконой 20-го века в киноиндустрии - человек, который был в диком прошлом, суровом настоящем и в неизвестном будущем.

Грядущий фестиваль Игромир и Comic Сon Russia станет местом, где встретятся люди разных возрастных групп: от тех, кто только недавно втянулся в «тусовку» и играет в Overwatch до тех, кто в 90-ые проходил SystemShock. Здесь будут как рьяные фанаты Intel, так и постоянно оптимистичные поклонникиAMD, а также их вечные противники – поклонники консольных платформ. Каждый придет сюда со своей целью – увидеть и опробовать новые игровые проекты, пообщаться с авторами и разработчиками, увидеть известных личностей, оценить косплей, познакомиться с новинками кино и сериалами, заполучить парочку комиксов и ценных призов.

Возможности, эмоции, контент, который предлагает фестиваль ясно дают понять – это не просто коммерческий проект, а неизбежный результат развития игровой индустрии, аккуратно переплетенный с современной поп-культурой, пройти мимо которого просто нельзя.

Игромир и Comic Сon Russia пройдет с 28 сентября по 1 октября в Крокус Экспо. 28 сентября мероприятие будет работать для прессы и специалистов индустрии, а 29 сентября откроет двери для всех желающих.

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