Меню
Техномир
Елена Скрынник начинает кампанию во спасение своей репутации
Техномир
14 сентября 00:10

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Согласно официальному сообщению компании, iPhone 7 с памятью 32 гигабайтами подешевел с 50 тысяч рублей до 44 тысяч рублей. Модель iPhone 7 с памятью 128 гигабайт подешевела до 52 тысячи рублей с 57 тысяч рублей

Американская корпорация Apple после официальной презентации новых смартфонов iPhone 8 и iPhone X объявила о снижении цен на свою старую продукцию в России.

Согласно официальному сообщению компании, iPhone 7 с памятью 32 гигабайтами подешевел с 50 тысяч рублей до 44 тысяч рублей. Модель iPhone 7 с памятью 128 гигабайт подешевела до 52 тысячи рублей с 57 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 7 Plus с 32 гигабайтами памяти продается по 53 тысячи рублей вместо 58 тысяч, а с памятью 128 гигабайт - за 61 тысячу рублей вместо 64 тысяч рублей.

iPhone 6s (32 гигабайта) подешевел до 36 тысяч рублей вместо 41 тысячи рублей, а iPhone SE – до 28 тысяч рублей.

Напомним, 12 сентября Apple представила новые iPhone 8, 8 Plus и X. Продажи «айфона» восьмого поколения начнутся 22 сентября (цены стартуют от 57 тысяч рублей), а юбилейный iPhone X стоимостью в 80 тысяч рублей начнет продаваться с 3 ноября.

Материалы по теме
Компания Apple представила смартфоны iPhone 8 и iPhone Х
Сотрудник Apple «слил» журналистам информацию о новом iPhone накануне презентации
Компания Apple представит 12 сентября не только iPhone 8, но и iPhone X
Сейчас на главной
Авторская колонка
Рейтин и лажа
Я шел с работы, не поднимая глаз. Казалось, все жители и гости нашей в муках хорошеющей столицы с презрением смотрят на меня и смеются. Такого позора я давно не испытывал. Это ж надо, так выступить! Ни одной свежей мысли, ни капли юмора, блеска, какие-то плоские, тягучие фразы ...
Ларин Александр
Горячие новости
РЖД ввела скидку в 50% на «Сапсан» при покупке билета в день отправления
Пассажиры скоростных поездов «Сапсан» могут купить билет на поезд со скидкой в 50%. Такую скидку можно получить, если приобретать билет в день отправления и при условии наличия свободных мест
Горячие новости
Волна ложных сообщений о готовящихся взрывах докатилась до Москвы
В экстренных службах сообщили об эвакуации людей из 30 объектов. Большая часть сообщений о минировании касается торговых центров. В числе «заминированных» оказались «Афимолл сити», «Метрополис» и многие другие
Авторская колонка
Вне правового поля
Наталья Владимировна, до заочного знакомства с вами, вашими сторонниками и поклонниками, вашими методами «правовой борьбы» я всего лишь два раза в жизни ходил с охраной. И оба раза мне это очень не нравилось и раздражало. Поэтому теперь меня раздражаете вы.
Добрынин Константин
Горячие новости
Максим Ликсутов назвал автомобиль наихудшей инвестицией
Вице-мэр Москвы и глава департамента транспорта Максим Ликсутов посоветовал гражданам оказаться от инвестиций в транспортны средства. По мнению чиновника, автомобиль – не самое лучшее средство для вложения денег
Горячие новости
V - значит два миллиона
Представитель гособвинения по делу Алексея Улюкаева сообщил в суде, что чиновник потребовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина жестом. По версии прокурора, Улюкаев показал Сечину пальцами «знак победы», что означало сумму взятки в 2 млн долларов
фермеры
Омские фермеры точат вилы
В августе на Театральную площадь Омска пришла сотня людей с плакатами в руках, полными надежды. В следующий раз туда могут придти тысячи надежду потерявших, голодных жителей области, которым терять уже будет нечего.
Горячие новости
Компания Apple представила смартфоны iPhone 8 и iPhone Х
iPhone 8 внешне не сильно отличается от прошлогодних iPhone 7. Из отличий только задняя крышка из стекла. Новые смартфоны имеют беспроводную зарядку, защиту от воды и пыли
Горячие новости
Оппозиция не досчиталась мандатов
Представители оппозиционных партий предъявили претензии к работе московских территориальных избирательных комиссий. Они опасаются, что могут потерять часть мандатов из-за разницы данных об итогах голосования в протоколах и в системе ГАС «Выборы»
Горячие новости
Российский малый бизнес потребовал извинений от Германа Грефа
В ряде российских городов прошли пикеты около отделений Сбербанка. Поводом для проведения акций стало заявление главы банка Германа Грефа на Восточном экономическом форуме о малом бизнесе
Авторская колонка
Навальный проиграл Москву?
Я понимаю, что очень забавно говорить о победе Гудкова, о достижениях «Яблока», провале Навального и тому подобном при реальном большинстве «Единой России» в муниципалитетах. Но, махнув рукой на абсолютные цифры, оппозиция с радостью вычисляет локальные успехи.
Орехъ Антон
инновации
Все «российское новое» - хорошо забытое «западное старое»?
«Роснано» с его «отечественным» айфоном, оказавшимся «пшиком», Национальная технологическая инициатива с первым «отечественным роботом», оказавшимся детским конструктором… Теперь вот Ростех ...
Горячие новости
Кругом обман
Савеловский суд Москвы принял к рассмотрению иск гражданки Юлии Панферовой к кредитной организации о взыскании миллиона рублей «за обещанное удовольствие от погашения займа». Истица утверждает, что не получила никакого удовольствия
Горячие новости
Россиян напугали вирусом ECHO30 из Китая
В России может начаться вспышка заболеваемости опасным подтипом вируса ECHO30, который за сутки способен вызвать серозный менингит. Данный вирус сейчас бушует в Китае, а осенью придет в Россию
Горячие новости
Владимир Путин будет выдвигаться в президенты на новый срок в два этапа
Президент Владимир Путин будет выдвигаться на новый срок в два этапа. Первый этап выдвижения должен состояться в ноябре. Об этом говорится в стратегии президентской кампании г-на Путина
Горячие новости
Виноделы обвинили «Аэрофлот» в отсутствии патриотизма
Отечественные виноделы предъявили претензии национальному авиаперевозчику «Аэрофлоту» претензии по поводу недостаточного патриотизма. Виноделов не устраивает, что компания с государственным участием закупает для пассажиров бизнес-класса импортное вино
Горячие новости
В здании Генштаба перед выборами прописали 1,5 тысячи военных
Чиновников из Министерства обороны России заподозрили в организации массового голосования военнослужащих на муниципальных выборах в Москве 10 сентября.
олигархи
Гуцериев и шахтеры: развод и деньги – не пополам
Доведенные до отчаяния гуковские шахтеры, которым не платят зарплаты с 2015 года, намерены, пройдя 120 километров до областного центра, встретиться с губернатором Ростовской области и спросить того – что есть им и их семьям, на что жить и чем оплачивать свое жилье