Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone в России
Согласно официальному сообщению компании, iPhone 7 с памятью 32 гигабайтами подешевел с 50 тысяч рублей до 44 тысяч рублей. Модель iPhone 7 с памятью 128 гигабайт подешевела до 52 тысячи рублей с 57 тысяч рублей
Американская корпорация Apple после официальной презентации новых смартфонов iPhone 8 и iPhone X объявила о снижении цен на свою старую продукцию в России.
Согласно официальному сообщению компании, iPhone 7 с памятью 32 гигабайтами подешевел с 50 тысяч рублей до 44 тысяч рублей. Модель iPhone 7 с памятью 128 гигабайт подешевела до 52 тысячи рублей с 57 тысяч рублей.
Смартфон iPhone 7 Plus с 32 гигабайтами памяти продается по 53 тысячи рублей вместо 58 тысяч, а с памятью 128 гигабайт - за 61 тысячу рублей вместо 64 тысяч рублей.
iPhone 6s (32 гигабайта) подешевел до 36 тысяч рублей вместо 41 тысячи рублей, а iPhone SE – до 28 тысяч рублей.
Напомним, 12 сентября Apple представила новые iPhone 8, 8 Plus и X. Продажи «айфона» восьмого поколения начнутся 22 сентября (цены стартуют от 57 тысяч рублей), а юбилейный iPhone X стоимостью в 80 тысяч рублей начнет продаваться с 3 ноября.