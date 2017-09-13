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13 сентября 07:11

Компания Apple представила смартфоны iPhone 8 и iPhone Х

iPhone 8 внешне не сильно отличается от прошлогодних iPhone 7. Из отличий только задняя крышка из стекла. Новые смартфоны имеют беспроводную зарядку, защиту от воды и пыли

Фото: Reuters

Американская компания Apple официально представила новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Презентация новых гаджетов состоялась вечером 12 сентября.

iPhone 8 внешне не сильно отличается от прошлогодних iPhone 7. Из отличий только задняя крышка из стекла. Новые смартфоны имеют беспроводную зарядку, защиту от воды и пыли.

iPhone 8 получил шестиядерный новый процессор A11 Bionic, новую камеру с разрешением 12 мегапикселей. iPhone 8 Plus с двойной камерой получил улучшенный портретный режим и фильтры для него.

iPhone 8 доступен в трех цветах: черном, серебряном и розовом. Продажа смартфонов начнется 22 сентября, а их стоимость начинается от 700 долларов.

Также Apple анонсировала выпуск iPhone X с безрамочным экраном, 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, который занимает практически всю фронтальную панель. Дисплей имеет разрешение 2436 на 1125 точек.

Для разблокировки смартфонов специалисты Apple разработали технологию распознавания лица. В компании считают, что это самый безопасный способ защиты, поэтому iPhone X практически невозможно взломать.

Двойная фронтальная камера также может делать снимки в портретном режиме с размытым фоном.

Смартфон будет доступен только в версиях на 64 и 256 гигабайт по цене от 1000 долларов. Старт продаж iPhone Х назначен на 3 ноября.

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