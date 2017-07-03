В интернет попали «достоверные» фотографии iPhone 8
В интернет за несколько месяцев до официальной презентации iPhone 8 попали новые фотографии смартфона производства компании Apple. Судя по фотографиям, дизайн iPhone 8 будет значительно отличаться от его собрата седьмого поколения
В интернет за несколько месяцев до официальной презентации iPhone 8 попали новые фотографии смартфона производства компании Apple. Судя по фотографиям, дизайн iPhone 8 будет значительно отличаться от его собрата седьмого поколения.
Фотографии восьмого «айфона» опубликованы на популярном YouTube-канале EverythingApplePro и на сайте производителя чехлов Nodu. Корпус iPhone 8 будет большой, а экран вытянут от края до края корпуса. Смартфон можно будет заряжать беспроводным способом.
«Айфон» будет оснащен 5,8-дюймовым дисплеем и двойной вертикальной камерой. Также на гаджете отсутствует традиционная кнопка «Домой», а система сканирования отпечатка пальца будет встроена прямо в экран, сообщает Forbes.
Представитель компании Nodus отметил, что данная информация о смартфоне достоверна, так как они уже начали выпуск чехлов для телефонов.
Официальная презентация нового смартфона компании Apple предположительно состоится либо в сентябре 2017 года, либо в марте 2018 года.