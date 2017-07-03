Меню
Техномир
Хотят ли русские войны?
Техномир
03 июля 14:55

В интернет попали «достоверные» фотографии iPhone 8

В интернет за несколько месяцев до официальной презентации iPhone 8 попали новые фотографии смартфона производства компании Apple. Судя по фотографиям, дизайн iPhone 8 будет значительно отличаться от его собрата седьмого поколения

Фото: EverythingApplePro / YouTube

В интернет за несколько месяцев до официальной презентации iPhone 8 попали новые фотографии смартфона производства компании Apple. Судя по фотографиям, дизайн iPhone 8 будет значительно отличаться от его собрата седьмого поколения.

Фотографии восьмого «айфона» опубликованы на популярном YouTube-канале EverythingApplePro и на сайте производителя чехлов Nodu. Корпус iPhone 8 будет большой, а экран вытянут от края до края корпуса. Смартфон можно будет заряжать беспроводным способом.

«Айфон» будет оснащен 5,8-дюймовым дисплеем и двойной вертикальной камерой. Также на гаджете отсутствует традиционная кнопка «Домой», а система сканирования отпечатка пальца будет встроена прямо в экран, сообщает Forbes.

Представитель компании Nodus отметил, что данная информация о смартфоне достоверна, так как они уже начали выпуск чехлов для телефонов.

Официальная презентация нового смартфона компании Apple предположительно состоится либо в сентябре 2017 года, либо в марте 2018 года.

Материалы по теме
Производитель аксессуаров для Apple раскрыл детали дизайна iPhone 8
В интернет попали фотографии «окончательного» макета iPhone 8
Компания Apple запатентовала «бесконечный аккумулятор» для гаджетов
Сейчас на главной
Авторская колонка
В глушь за гражданством
Помню, во времена советской власти многие интеллигенты, чувствуя отвращение в тогдашней жизни, уезжали в деревню. Это был такой своеобразный эскапизм, когда выбрасывался телевизор, растаптывалась ногами радиоточка (если вы еще помните что это такое), а далее было просто сидение перед домом на лавочке ...
Ганапольский Матвей
дети-сироты
Почем «сиротское счастье»?
Судьбу семерых приемных детей, которых вернула государству калининградская чета после отказа в выплатах «столичных пособий», чиновники решили, однако, разница между выплатами на приемных детей в Москве и регионах все еще заставляет новоиспеченных родителей ехать за лучшей долей в первопрестольную
Горячие новости
Министр плохого не посоветует
Глава Министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев нашел способ улучшения демографической ситуации в стране. Сократить число смертей, по мнению чиновника, поможет вино. Однако россияне в своем большинстве предпочитают пить крепкие напитки, которые забирают здоровье
Горячие новости
Конфликт «Роснефти» и АФК «Система» ускорил бегство инвесторов из России
В России зафиксирован рекордный отток иностранного капитала за последние 3,5 года. По данным экспертов, иностранные инвесторы вывели из российских акций 1,6 млрд рублей. Вложения в активы России сокращаются уже четвертый месяц подряд
Горячие новости
Состава преступления не найдено
Министерство внутренних дел закрыло громкое уголовное дело о выводе миллиардов рублей за границу под видом фиктивных сделок на поставку продукции для Гознака. Дело прекращено за отсутствием состава преступления
Горячие новости
Синоптики лишили москвичей надежды на жаркое лето
«На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 градусов», - сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец
Горячие новости
В Татарстане в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 14 человек
В Татарстане в ночь на воскресенье произошло ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом. В результате столкновения транспортных средств погибли 14 человек. Среди погибших двое детей
Горячие новости
Ураган подвел авиакомпании под проверку
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек рейсов в столичных аэропортах в пятницу, 30 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями
Горячие новости
Владимир Путин подписал резонансный закон о сносе «хрущевок»
Согласно законопроекту, программа реновации устанавливает очередность сноса многоквартирных домов с учетом их технического состояния. Речь идет о зданиях первого периода индустриального домостроения
Горячие новости
Вы здесь держитесь
В России по традиции последних лет с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране стоимость услуг ЖКХ повысится на 4%. Наибольший рост коммунальных тарифов ожидается в Москве и Санкт-Петербурге
Горячие новости
Клиенты Сбербанка пожаловались на повторные списания
Клиенты Сбербанка в пятницу, 30 июня, сообщили о повторных списаниях по ранее проведенным транзакциям. В банке подтвердили, что повторные списания имели место быть и пообещали вернуть клиентам деньги в течение 5 дней
Горячие новости
На Москву и область обрушился очередной ураган
На Москву и Подмосковье в пятницу, 30 июня, обрушился тропический ливень с громом и молнией. В результате сильного дождя многие районы столицы оказались затоплены. Под воду частично ушли и вылетные магистрали, что привело к пробкам в 7-9 баллов
здравоохранение
Общество врачей с ограниченным образованием
Министерство здравоохранения РФ изменило порядок приёма на обучение в ординатуру, и новые правила действуют для абитуриентов с лета 2017 года. Буквально в шок повергла студентов медвузов балльная система, которая сильно уменьшила шансы на поступление тем, у кого нет красного диплома.
Горячие новости
Смартфоны умнеют, а люди – глупеют
Ученые Техасского университета в Остине провели исследования влияние смартфонов на мозг человека и пришли к выводу, что они делают людей глупее. С одной стороны смартфоны делают жизнь человека намного проще, а с другой - негативно влияют на внимательность и память
Горячие новости
Не закрыли свалку - плохо, закрыли - тоже плохо
Закрытие мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе приведет к росту тарифов на вывоз отходов. Участники рынка говорят о подорожании в среднем на 20-30%. Сейчас тарифы уже выросли на 15-20% из-за увеличения длительности маршрутов
Горячие новости
Мать плененного на Украине разведчика попросила помощи в освобождении сына
Мать российского разведчика Виктора Агеева, который попал в плен в Луганской области, опровергла заявление Министерства обороны РФ о том, что ее сын никогда не служил по контракту в российской армии
Горячие новости
«Бог шельму метит»
Судебно-медицинский эксперт Михаил Клейменов, который проводил резонансную экспертизу по делу о гибели в ДТП 6-летнего жителя Железнодорожного Алеши Шимко, ранее фигурировал в другом скандале, также связанном с аварией
Горячие новости
Губит людей вода
В России резко выросла смертность от употребления воды плохого качества. По данным Росстата и Роспотребнадзора, число смертей из-за вредных примесей в воде уже превысило смертность в результате дорожно-транспортных происшествий