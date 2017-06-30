Постоянное нахождение рядом со смартфоном делает человека глупее
Ученые Техасского университета в Остине провели исследования влияние смартфонов на мозг человека и пришли к выводу, что они делают людей глупее. С одной стороны смартфоны делают жизнь человека намного проще, а с другой - негативно влияют на внимательность и память
Ученые Техасского университета в Остине провели исследования влияние смартфонов на мозг человека и пришли к выводу, что они делают людей глупее. С одной стороны смартфоны делают жизнь человека намного проще и заменяют множество других устройств, а с другой стороны – негативно влияют на внимательность и память их пользователей.
По мнению ученых, пребывание в непосредственной близости от смартфонов оказывает негативное влияние на наши познавательные способности. Со временем у человека ухудшается память, он становится менее внимательным и сталкивается с трудностями в принятии решений.
Специалисты проанализировали почти 800 случайных пользователей смартфонов на способность их мозга удерживать и обрабатывать данные в любой момент времени. Во время тестов их гаджеты находились прямо перед ними, в кармане и в соседней комнате.
Результате тестов показали, что участникам эксперимента было значительно легче запомнить информацию, когда смартфон находился в другой комнате, чем тем людям, у кого телефон был в кармане или рядом на столе. При этом воспринимаемая сложность этих задач оставалась неизменной для всех групп.
«Ваше сознание не думает о вашем смартфоне, но этот процесс - стремление заставить себя не думать о чем-то - использует некоторые из ваших ограниченных когнитивных ресурсов», - рассказал помощник профессора Маккомба и руководитель эксперимента Адриан Уорд, слова которого приводит портал 4pda.ru.
Говоря простым языком, зависимость от смартфонов приводит к тому, что мозг человека на бессознательном уровне думает в первую очередь только о том, чтобы проверить свои уведомления в телефоне.