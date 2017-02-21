Компанию Apple обязали открыть в России собственный сервисный центр
Компания Apple откроет в России первый авторизованный центр с полным циклом обслуживания. Такое решение стало итогом судебного разбирательства между корпорацией и российским пользователем смартфона iPhone. Сервис должен быть открыт до 1 мая 2017 года
Компания Apple откроет в России первый авторизованный центр с полным циклом обслуживания. Такое решение стало итогом судебного разбирательства между корпорацией и российским пользователем смартфона iPhone. Сервис должен быть открыт до 1 мая 2017 года.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ подтвердили, что Apple откроет свой первый полноценный сервисный центр. Ранее в ведомстве обвинили корпорацию в создании дискриминационных условий для российских пользователей при ремонте своих устройств.
С жалобой на компанию обратился россиянин Дмитрий Петров, которому было отказано в ремонте разбитого экрана на смартфоне iPhone 6 Plus. Отказ был мотивирован отсутствием на российском рынке оригинальных комплектующих для таких работ. В сервисе Петрову предложили приобрести аналогичный по характеристикам смартфон, доплатив 22 200 рублей.
Петров подал жалобу, в которой указал, что федеральный закон «О защите прав потребителей» обязывает изготовителя обеспечивать ремонт и техническое обслуживание товара, а также поставку запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока его службы, сообщает РБК.
«Я планирую отказаться от иска в связи с тем, что основная цель начала этого процесса достигнута. Я удовлетворен таким поворотом событий», - заявил Дмитрий Петров.