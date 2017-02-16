«Неубиваемый» мобильник Nokia 3310 снова появится в продаже
Легендарный мобильный телефон Nokia 3310, который в народе называют «неубиваемым», снова выйдет на рынок. Владелец прав на бренд Nokia финская компания HMD Global объявила о планах представить обновленную версию телефона Nokia 3310 на выставке в Барселоне
Легендарный мобильный телефон Nokia 3310, который в народе называют «неубиваемым», снова выйдет на рынок. Владелец прав на бренд Nokia финская компания HMD Global объявила о планах представить обновленную версию телефона Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress в Барселоне.
По данным портала портала VentureBeat, обновленная Nokia 3310 будет стоить 59 евро (около 3500 рублей). Информации о его технических характеристиках и внешнем виде пока нет.
Выставка Mobile World Congress пройдет в Барселоне 26 февраля. Кроме Nokia 3310 компания HMD Global собирается представить смартфоны Nokia 3 и Nokia 5. Их стоимость заявлена на уровне 149 и 199 евро.
Напомним, что мобильный телефон Nokia 3310 в начале 2000-х годов был одним из самых популярных сотовых телефонов. За продолжительную работу аккумулятора и крепкий корпус пользователи назвали его «неубиваемым».