МОК одобрил идею включить в олимпийскую программу брейк-данс, серфинг и скалолазание
Международный олимпийский комитет одобрил инициативу оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже по включению в программу соревнований дисциплины «брейк-данс»
Фото: tourdumonde.fr
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил инициативу оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже по включению в программу соревнований дисциплины «брейк-данс».
Помимо брейк-данса в летнюю олимпийскую программу войдут спортивное скалолазание, серфинг и скейтборд.
Члены МОК отметили, что включение в программу соревнований новых видов спорта привлечет молодую аудиторию и будет мотивировать людей к занятию спортом.
Решение о включении в программу Игр новых видов спорта должен одобрить исполком МОК. В случае одобрения они будут временно включены в олимпийскую программу для «мониторинга».