МОК официально лишил российских бобслеистов золотых медалей Игр в Сочи
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) официально лишил золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи-2014 российских бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) официально лишил золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи-2014 российских бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло. Медали были перераспределены между другими призерами.
В связи с лишением россиян золотых медалей, высшая олимпийская награда в соревнованиях двухместных экипажей достанется швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. Серебро перейдет американцам Стивену Холкомбу (скончался в 2017 году) и Стивену Лэнгтону, а бронза – латвийскому экипажу в составе Оскара Мелбрадиса и Дауманта Дрейшкенса.
В соревнованиях «четверок» золото перейдет к латвийским спортсменам Оскару Мелбрадису, Арвису Вилкасте, Дауманту Дрейшкенсу и Янису Стренге. Серебряные медали Игр в Сочи получат американцы Стивен Холкомб, Стивен Лэнгтон, Кёртис Томашевич и Кристофер Фогт. Бронзу МОК вручит британцам Джону Джеймсу Джексону, Стюарту Бенсону, Брюсу Таскеру и Джоелу Фирону, сообщает РБК.
Дисциплинарная комиссия МОК признала Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил. Их спортивные результаты были аннулированы. Кроме того, российским бобслеистам пожизненно запретили участвовать в Олимпийских играх.
Примечательно, что Мосгорсуд ранее удовлетворил иск Александра Зубкова к Спортивному арбитражному суду (CAS) и разрешил ему не возвращать МОК золотые медали. Позже Олимпийский комитет России потребовал отменить данное решение, поскольку оно могло привести к введению санкций в отношении других российских спортсменов.