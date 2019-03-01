Александра Кокорина могут отпустить из СИЗО по состоянию здоровья
Футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве и нанесении побоев, могут отпустить из следственного изолятора по состоянию здоровья
Футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве и нанесении побоев, могут отпустить из следственного изолятора по состоянию здоровья.
Правозащитница и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила порталу Sport24, что решение о дальнейшем нахождении спортсмена в СИЗО будет принято после медицинского осмотра. Если защитники Кокорина смогут доказать, что нахождение в следственном изоляторе угрожает его карьере футболиста, то следствие может выступить с ходатайством о смягчении меры пресечения.
Если следователь, ведущий дело, откажется выступить с ходатайством, то он может быть привлечен к ответственности за халатность, которая причинила вред здоровью футболиста.
Ранее Александр Кокорин пожаловался на проблемы с коленом (травму он получил весной 2018 года) и сообщил, что тюремный врач не может оказать ему квалифицированную медицинскую помощь.