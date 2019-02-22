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Спорт
22 февраля 13:54

Новым главой РФС стал глава «Газпром нефти» Александр Дюков

С 2008 по 2017 год г-н Дюков был президентом «Зенита». За этот период клуб три раза выигрывал чемпионат России, два раза - Кубок России, а также стал обладателем Кубка UEFA и Суперкубка UEFA

Новым главой РФС стал глава «Газпром нефти» Александр Дюков
Фото: sport-express.ru

Председатель совета директоров петербургского ФК «Зенит» и глава «Газпром нефти» Александр Дюков стал новым президентом Российского футбольного союза (РФС).

Александр Дюков был единственным кандидатом на пост главы РФС. Его полномочия продлятся до 9 февраля 2021 года.

С 2008 по 2017 год г-н Дюков был президентом «Зенита». За этот период клуб три раза выигрывал чемпионат России, два раза - Кубок России, а также стал обладателем Кубка UEFA и Суперкубка UEFA.

Напомним, ранее главой РФС был вице-премьер Виталий Мутко, который покинул эту должность в декабре прошлого года.

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