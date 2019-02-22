Новым главой РФС стал глава «Газпром нефти» Александр Дюков
С 2008 по 2017 год г-н Дюков был президентом «Зенита». За этот период клуб три раза выигрывал чемпионат России, два раза - Кубок России, а также стал обладателем Кубка UEFA и Суперкубка UEFA
Фото: sport-express.ru
Председатель совета директоров петербургского ФК «Зенит» и глава «Газпром нефти» Александр Дюков стал новым президентом Российского футбольного союза (РФС).
Александр Дюков был единственным кандидатом на пост главы РФС. Его полномочия продлятся до 9 февраля 2021 года.
С 2008 по 2017 год г-н Дюков был президентом «Зенита». За этот период клуб три раза выигрывал чемпионат России, два раза - Кубок России, а также стал обладателем Кубка UEFA и Суперкубка UEFA.
Напомним, ранее главой РФС был вице-премьер Виталий Мутко, который покинул эту должность в декабре прошлого года.