Владимир Путин получил травму во время тренировки с олимпийским чемпионом по дзюдо
Президент Владимир Путин травмировал свой безымянный палец во время тренировки по дзюдо, которая проходила в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи. Глава государства тренировался со спортсменами из сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе
Президент Владимир Путин травмировал свой безымянный палец во время тренировки по дзюдо, которая проходила в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи. Глава государства тренировался со спортсменами из сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе.
Во время тренировки с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым Владимир Путин получил повреждение на правой руке. Президенту наложили пластырь, после чего он вернулся к тренировке.
Президент также пообщался с борцами и рассказал, что ему занятия дзюдо помогают улучшить настроение и «смотреть на мир без «розовых очков»», сообщает ТАСС.
Согласно официальной биографии российского президента, он занимается борьбой с 11 лет и имеет звание мастера спорта по дзюдо и самбо. Владимир Путин также имеет черный пояс по карате.