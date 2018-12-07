Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за решения Мосгорсуда по делу бобслеиста Зубкова
Олимпийский комитет России обжаловал вердикт Мосгорсуда, который разрешил президенту Федерации бобслея России называться чемпионом Игр-2014 в Сочи на территории России. Суд также позволил спортсмену не возвращать завоеванные им олимпийские медали
Олимпийский комитет России (ОКР) обжаловал вердикт Мосгорсуда, который разрешил президенту Федерации бобслея России Александру Зубкову называться чемпионом Игр-2014 в Сочи на территории России. Суд также позволил спортсмену не возвращать завоеванные им олимпийские медали.
ОКР подал жалобу на решение Мосгорсуда по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК), который может отстранить сборную России от участия в Олимпиаде в Токио 2020 года из-за неисполнения Олимпийской хартии.
Представитель ОКР заявил, что московский суд не имел права пересматривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который признал Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил его звания олимпийского чемпиона.
Еще одним негативным последствием решения Мосгорсуда может стать непризнание вердикта CAS по 28 российским спортсменам, которые были оправданы по делу об употреблении запрещенных препаратов.