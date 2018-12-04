Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча»
Обладателем премии «Золотой мяч» 2018 года стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Церемония награждения лучшего футболиста года по версии журнала France Football состоялась вечером 3 декабря в Париже
Фото: Reuters
Обладателем премии «Золотой мяч» 2018 года стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Церемония награждения лучшего футболиста года по версии журнала France Football состоялась вечером 3 декабря в Париже.
Лука Модрич по итогам голосования опередил француза Антуана Гризманна, выступающего за «Атлетико», и португальца Криштиану Роналду из мадридского «Реала».
Лучшим молодым футболистов уходящего года стал нападающий ПСЖ и сборной Франции Кидиан Мбаппе. Лучшей футболисткой эксперты признали норвежскую спортсменку Аду Хедерберг из «Лиона».
Напомним, Лука Модрич ранее был признан лучшим игроком Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сборная Хорватии заняла второе место, уступив Франции.