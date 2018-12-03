Сборная России сыграет в отборочном туре Евро-2020 с Бельгией, Кипром и Сан-Марино
Команда Станислава Черчесова будет выступать в группе I, а ее соперниками станут сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино
Сборная России по футболу узнала своих соперников по отборочному туру чемпионата Европы 2020 года. Жеребьевку транслировал телеканал «Матч ТВ».
Команда Станислава Черчесова будет выступать в группе I, а ее соперниками станут сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
В группе А встретятся Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово. В группе В - Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург. Соперниками по группе С станут Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия.
В группе D сыграют Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар. В группе Е - Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан. В группе F - Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта. В группе G - Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия. В группе H - Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра. В группе J - Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя итоги жеребьевки отметил, что пока им знакома только команда Бельгии. «С шотландцами, казахами мы не играли, поэтому надо собирать информацию. Опыт подсказывает, что главное не то, с кем ты играешь, а когда и в каком состоянии», - отметил тренер, слова которого приводит Чемпионат.
Напрямую в финальную часть Евро-2010 по итогам отборочного тура попадут 20 национальных сборных. Еще четыре места разыграют в стыковочных матчах. Отборочный турнир начнется в марте 2019 года.