Должностные лица в мэрии хотят управлять всеми финансовыми потоками
Теперь они пришли за детским спортом. Пока за баскетболом. Вроде и мелочь, что там на фоне дела «Нового величия» или войны с Украиной, – но мне как пусть и в прошлом, но профессиональному баскетболисту, не хочется молча проходить мимо.
А история очень простая. В Москве было около десяти баскетбольных спортшкол. Четыре основных – моя «Тринта», Фрунзенская (сейчас «Глория»), Тимирязевская и ЦСКА, а также несколько клубов послабее типа «Куйбышевской».
С гордостью скажу, что «Тринта» была, да и сейчас остаётся одной из лучших спортшкол – с прекрасными залами, круглогодичной загородной базой на Пахре, сплоченным тренерским коллективом. Я провел в этой школе прекрасные 10 лет тренировок, сборов и соревнований, стал кандидатом в мастера спорта и, если бы не моя травма колена, гордиться бы ей сейчас еще одним чемпионом.
С нами всегда конкурировали «Тимирязевская», «Фрунзенская» (ныне «Глория»), куда, кстати, пару лет ходил мой старший сын. Сейчас хорошие команды у ЦСКА. Так что система подготовки баскетболистов и рейтинги школ мне известны не понаслышке – ну да ладно, не о том речь.
А совсем о другом. Московский департамент спорта принялся за оптимизацию баскетбольных школ Москвы. И слил все их в одну, поставив во главе Татьяну Попову, директора самой слабой, без особых спортивных успехов, проигрывающей и по прочим показателям, – СДЮСШОР 56, «Куйбышевской». Все школы были лишены самостоятельности, счетов, спонсоров, всю спортивную базу сделали общей, а тренеров заставили ходить строем и с песней.
В итоге за полгода «оптимизации» новую структуру покинули уже больше 30 лучших тренеров и сотрудников, многочисленные жалобы упали в разные долгие ящики, спонсоры разбежались (прощайте, выезды, экипировка, питание), а в юношеском московском баскетболе умерла конкуренция.
Родители и педагоги бьют тревогу: гробится отечественный баскетбольный резерв, скоро в российские команды будут вынуждены набирать спортсменов за рубежом, чтобы хоть как-то сохранить уровень игры. Решение департамента спорта, сломавшего отлаженную десятилетиями систему детского и юношеского баскетбола в Москве, с точки зрения логики и здравого смысла невозможно объяснить. Вот почему в баскетбольной среде ширятся слухи об «особых отношениях» руководства департамента и нового директора. Впрочем, скорее всего, должностные лица в мэрии хотят управлять всеми финансовыми потоками, как бюджетными, так и спонсорскими.
Я понимаю, что сходным образом «оптимизация» шла и в обычных московских школах, и в поликлиниках – но надеялся, что чиновникам хватит ума не гробить хотя бы детский баскетбол (и все это под вечную шарманку о том, как Россия должна быть впереди планеты всей по медалям). Увы, но вслед за баскетболом, очевидно, придет пора и других видов спорта.
Впрочем, чего еще можно было ждать? Снявши голову, по волосам не плачут. Но баскетбол в Москве (и в России в целом), мою школу, мне очень жалко.