Футбольный клуб «Спартак» сообщил о создании собственного мобильного оператора
Пока абонентами мобильного оператора могут стать только сотрудники футбольного клуба, волонтеры и члены группы поддержки команды
Московский «Спартак» объявил о создании собственного виртуального мобильного оператора на базе сети «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).
1 декабря оператор «Спартак мобайл» начнет работу в тестовом режиме. Пока абонентами мобильного оператора могут стать только сотрудники футбольного клуба, волонтеры и члены группы поддержки команды. Официальный запуск оператора для всех остальных абонентов назначен на весну 2019 года, сообщают «Ведомости».
Абонентам будут предложены три линейки тарифа «Нардный» стоимостью от 650 до 1600 рублей в месяц. Каждый тариф включает безлимитные звонки на номера «Билайна».
Подключиться к «Спартак мобайл» можно будет в официальных магазинах футбольного клуба и брендированные стойки на стадионах во время матчей и через интернет.