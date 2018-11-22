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22 ноября 10:51

Мосгорсуд разрешил бобслеисту Александру Зубкову не возвращать олимпийские медали

Мосгорсуд удовлетворил иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к CAS и разрешил ему не возвращать завоеванные им олимпийские медали

Мосгорсуд удовлетворил иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к Спортивному арбитражному суду (CAS) и разрешил ему не возвращать завоеванные им олимпийские медали.

Напомним, ранее CAS признал Александра Зубкова виновным в употреблении допинга, лишил его звания олимпийского чемпиона зимних Игр в Сочи и медалей. Согласно действующим правилам, спортсмены обязаны вернуть олимпийские медали, однако Зубков отказался это сделать.

Мосгорсуд разрешил титулованному бобслеисту называться олимпийским чемпионом в России и оставить себе две золотые медали Олимпийских игр-2014.  Таким образом, спортсмен сможет получать пожизненную президентскую стипендию.

При этом московский суд не отменял решения спортивного арбитража, поскольку не имеет на это права, уточняет ТАСС.

Мосгорсуд пришел к выводу, что CAS при вынесении своего решения основывался на домыслах, а ни один из свидетелей не признал факт подмены допинг-пробы.

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