Мосгорсуд разрешил бобслеисту Александру Зубкову не возвращать олимпийские медали
Мосгорсуд удовлетворил иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к CAS и разрешил ему не возвращать завоеванные им олимпийские медали
Мосгорсуд удовлетворил иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к Спортивному арбитражному суду (CAS) и разрешил ему не возвращать завоеванные им олимпийские медали.
Напомним, ранее CAS признал Александра Зубкова виновным в употреблении допинга, лишил его звания олимпийского чемпиона зимних Игр в Сочи и медалей. Согласно действующим правилам, спортсмены обязаны вернуть олимпийские медали, однако Зубков отказался это сделать.
Мосгорсуд разрешил титулованному бобслеисту называться олимпийским чемпионом в России и оставить себе две золотые медали Олимпийских игр-2014. Таким образом, спортсмен сможет получать пожизненную президентскую стипендию.
При этом московский суд не отменял решения спортивного арбитража, поскольку не имеет на это права, уточняет ТАСС.
Мосгорсуд пришел к выводу, что CAS при вынесении своего решения основывался на домыслах, а ни один из свидетелей не признал факт подмены допинг-пробы.