Экс-тренер «Спартака» оставил автограф на шарфе с неприличной надписью в адрес владельца клуба
Болельщики московского «Спартака» проводили в аэропорту «Шереметьево» бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Итальянский специалист перед вылетом в Милан получил подарок от фанатов классно-белых и оставил им на память автографы
Болельщики московского «Спартака» проводили в аэропорту «Шереметьево» бывшего главного тренера команды Массимо Карреру.
Итальянский специалист перед вылетом в Милан получил подарок от фанатов классно-белых и оставил им на память автографы.
Портал Sports.ru сообщает, что свою подпись Массимо Каррера оставил, в том числе на шарфе болельщика с надписью «Федун г(****)н». Соответствующие фотографии опубликовал Telegram-канал «Мог бы дома сидеть».
Ранее фанаты «Спартака» кричали аналогичное ругательство в адрес капитана команды Дениса Глушакова. По мнению болельщиков он причастен к увольнению Карреры.
Массимо Каррера ушел в отставку с поста главного тренера «Спартака» 22 октября. Контракт был расторгнут по инициативе владельцев клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды.