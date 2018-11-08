Football Leaks обнародовал доказательства нарушения финансового fair-play российскими клубами
Проект Football Leaks опубликовал новые разоблачительные материалы о деятельности ведущих футбольных структур, в которых оказались упомянуты и российские клубы. В материалах речь идет о нарушении правил финансового fair-play «Зенитом» и «Локомотивом»
Проект Football Leaks опубликовал новые разоблачительные материалы о деятельности ведущих футбольных структур, в которых оказались упомянуты и российские клубы. В материалах речь идет о нарушении правил финансового fair-play «Зенитом» и «Локомотивом».
Опубликованные разоблачительные материалы касаются соблюдения футбольными клубами правил финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Данное правило предполагает соблюдение баланса между расходами клубов и их коммерческими доходами.
Ранее Football Leaks опубликовал документы, которые свидетельствуют о снисходительном отношении УЕФА в финансовых вопросах к английскому «Манчестер Сити» и французскому ПСЖ. Новая порция документов говорит о том, что благосклонностью УЕФА пользуются и некоторые российские клубы.
В 2013 году чиновники УЕФА заинтересовались документами петербургского «Зенита», в которых объясняется, из чего складываются доходы клуба. Из предоставленных российской стороной бумаг следовало, что примерно 48 млн евро из спонсорских поступлений было получено от фактического владельца клуба – компании «Газпрома». Еще 80,4 млн евро были предоставлены «вторым спонсором» без их указания. В ходе проверки выяснилось, что «вторым спонсором» являются в том числе и компании, связанные с основным спонсором команды, то есть «Газпромом». Газпромбанк, Gazprom Germania, «Газпром нефть» вложили в «Зенит» 64,4 млн евро, сообщает «КоммерсантЪ».
Таким образом, вклад «рыночных» спонсоров в общие доходы петербургского клуба в 2012 году оказался незначительным. По правилам УЕФА, «Зенит» за нарушение финансового fair-play могли исключить из еврокубков, но этого не произошло.
Во избежание санкций «Зенит» нанял компанию Repucom для аудита своего финансового состояния. В новом отчете доля вложений «Газпрома» как основного спонсора была повышена до 75 млн евро. Клуб также объяснил, что финансовая конъюнктура российского футбола не позволяет командам эффективно функционировать без поддержки крупных компаний, а кроме того, «Зенит» оказывал «Газпрому» некоторые «бонусные» услуги, например, обеспечение VIP-билетами и организации доступа в раздевалки. В итоге УЕФА применил в отношении петербургского клуба довольно мягкие санкции в виде штрафа в размере 6 млн евро.
В нарушении финансового fair-play также подозревались казанский «Рубин», московские «Локомотив» и «Динамо». «Рубин» и «Динамо» были отстранены от участия в еврокубках, а вот «Локомотив» отделался легким испугом в виде штрафа в 1,5 млн евро.
Аудиторская компания PwC оценила спонсорский контракт «Локомотива» с госкомпанией «Российские железные дороги» на 187 млн евро как «совершенно нерыночный». Позднее железнодорожники предоставили УЕФА нового спонсора в лице компании «Финресурс», которая вложила в клуб 95 млн евро. Football Leaks называет спонсорский контракт с «Финресурсом» фиктивным, поскольку эта компания аффилирована с РЖД.