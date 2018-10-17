Футболисты ведущих российских клубов задолжали государству 238 тысяч рублей в виде штрафов
Футболисты клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) накопили долги по штрафам и налогам на общую сумму 238 тысяч рублей. В отношении спортсменов открыто 111 исполнительных производств
Футболисты клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) накопили долги по штрафам и налогам на общую сумму 238 тысяч рублей. В отношении спортсменов открыто 111 исполнительных производств.
Большая часть задолженности футболистов перед государством сформировалась из-за неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Некоторые игроки также имеют долги по налогам.
Издание Daily Storm со ссылкой на ФССП сообщает, что лидером по числу должников является московский «Локомотив». Шестеро игроков клуба задолжали государству 130 тысяч рублей.
В отношении футболистов московского «Динамо» открыто 19 исполнительных производств на общую сумму 24 тысячи рублей. Игроки ЦСКА должны выплатить в виде штрафов 6300 рублей, игроки «Спартака» - 6 тысяч рублей, а игроки петербургского «Зенита» - 5 тысяч рублей.