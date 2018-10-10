Боссы ФК «Краснодар» подали ходатайство о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
Руководство футбольного клуба «Краснодар» направил в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза заявление о досрочном расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым
Руководство футбольного клуба «Краснодар» направил в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) заявление о досрочном расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Такое решение было принято в связи с обвинениями в адрес футболиста в избиении трех человек.
Заявление «Краснодара» Палата рассмотрит в ближайшее время, хотя регламент разрешает обсуждать такие вопросы в течение 30 дней.
Председатель палаты по разрешению споров Виктор Березов сообщил РИА Новости, что от «Зенита» аналогичного заявления по поводу второго участника драки Александра Кокорина пока не поступало.
Павла Мамаева и Александра Кокорина подозревают в избиении водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также двух чиновников из Минпромторга. По данному факту возбуждено уголовное дело.