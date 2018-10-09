Футболисты Кокорин и Мамаев останутся без работы из-за нападения на чиновников в кафе
Футбольный клуб «Краснодар» намерен досрочно расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым в связи с резонансной дракой в московской кофейне. Аналогичное решение собираются принять боссы петербургского «Зенита» в отношении футболиста Александра Кокорина
Футбольный клуб «Краснодар» намерен досрочно расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым в связи с резонансной дракой в московской кофейне. Аналогичное решение собираются принять боссы петербургского «Зенита» в отношении футболиста Александра Кокорина.
На сайте ФК «Краснодар» появилось сообщение о том, что руководство ищет способы расторжения контракта с Павлом Мамаевым, поведение которого в клубе назвали «возмутительным».
«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», – заявил в «Краснодаре».
Пока боссы «Краснодара» ищут способы расторжения контракта, Павел Мамаев будет оштрафован и отстранен от тренировок с основным составом команды.
В ФК «Зенит» сообщили, что в связи с дракой в кофейне, в результате которой пострадали чиновники федеральных ведомств, контракт с Александром Кокориным может быть расторгнут.
В свою очередь министр спорта России Павел Колобков заявил, что Павел Мамаев и Александр Кокорин уже никогда не смогут сыграть за национальную сборную.
Между тем, в деле известных футболистов появились новые подробности. Стало известно, что еще до инцидента в кофейне на Арбате спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. По данным Telegram-канала 112, водитель получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Сейчас он находится в больнице. Футболисты также повредили автомобиль телеведущей Mercedes GLS.
Затем Павел Мамаев и Александр Кокорин отправились в кофейню позавтракать. Там они вступили в конфликт с двумя мужчинами, которыми оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Судя по видеозаписи инцидента, Кокорин в ходе конфликта ударил Пака стулом по голове, в результате чего чиновник получил закрытую черепно-мозговую травма и ушибы.
Пострадавшие чиновники написали заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).