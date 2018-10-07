Хабиба Нурмагомедова могут лишить чемпионского пояса из-за драки после боя с Конором Макгрегором
Российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова могут лишить чемпионского пояса из-за потасовки со спарринг-партнером Конора Макгрегора после боя с ирландским спортсменом
Российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова могут лишить чемпионского пояса из-за потасовки со спарринг-партнером Конора Макгрегора после боя с ирландским спортсменом.
Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не исключил, что российского борца могут лишить чемпионского пояса. «Я не могу на 100 процентов сказать, что у Хабиба не отберут пояс. Мы подчиняемся комиссии штата Невада, и я уверен, что она примет жесткое решение», — заявил Уайт на пресс-конференции после боя.
Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, а после этого набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. Драка произошла уже за пределами октагона. Спустя некоторое время началась уже массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.
Тем не менее, судьи признали россиянина победителем боя, но чемпионский пояс ему вручать отказались. Кроме того, выплата призовых Нурмагомедову заморожена на время расследования по факту инцидента.
РБК в свою очередь сообщает, что после боя троих членов команды Хабиба Нурмагомедова арестовали в Лас-Вегасе за потасовку после боя. По данным ТАСС, среди задержанных - менеджер российского бойца Ризван Магомедов.