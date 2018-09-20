Исполком WADA принял решение восстановить в правах РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди сообщил о решении исполкома организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. За восстановление проголосовало большинство членов исполкома
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сообщил о решении исполкома организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). За восстановление РУСАДА проголосовало большинство членов исполкома.
До конца текущего года РУСАДА должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Речь идет о базе, которая ранее вызвала подозрения у WADA. Однако если же база данных не будет предоставлена в установленный срок, то РУСАДА вновь будет лишено своего статуса, сообщает «Лента.ру».
Напомним, РУСАДА признали не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году, после чего последовал громкий допинг-скандал. Итогом этого скандала стало отстранение российских легкоатлетов и тяжелоатлетов от участия в летней Олимпиаде 2016 года.
В 2018 году от участия в зимней Олимпиаде была отстранена вся российская сборная, но спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом.