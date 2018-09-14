УЕФА разрешила ЦСКА провести домашние матчи в рамках Лиги чемпионов в «Лужниках»
Московский ЦСКА проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Накануне столичный клуб получил соответствующее разрешение от комиссии УЕФА
Московский ЦСКА проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Накануне столичный клуб получил соответствующее разрешение от комиссии УЕФА.
Члены комиссии проинспектировали стадиона и удовлетворили заявку ЦСКА на проведение домашних игр с «Реалом» (Испания), «Ромой» (Италия) и «Викторией» (Чехия) на главном стадионе России.
В пресс-службе армейцев подтвердили РБК, что клуб получил добро от УЕФА. В ближайшие дни будет опубликована билетная программа на домашние еврокубковые матчи.
Напомним, что обычно московский ЦСКА проводит домашние матчи на стадионе «ВЭБ Арена» вместимостью 30 тысяч зрителей. «Лужники» вмещают 78 тысяч зрителей.