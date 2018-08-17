Международный союз конькобежцев аннулировал все рекорды в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установлены до сезона 2018/2019. В числе аннулированных оказались рекорды российских фигуристок
Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установлены до сезона 2018/2019. В числе аннулированных оказались рекорды российских фигуристок-одиночниц Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
Ранее установленные рекорды теперь считаются историческими.
Рекорды аннулировали после того, как ISU изменил систему оценок уровня исполнения. С нового сезона выступления спортсменов будут оцениваться по шкале от минус пяти до плюс пяти баллов. Раньше выступления оценивались по шкале от минус трех до плюс трех.
Напомним, россиянка Алина Загитова на Олимпиаде в Южной Корее 2018 года установила рекорд в женском катании в короткой программе, получив от судей 82,92 балла. Евгения Медведева в апреле 2017 года стала рекордсменкой в произвольной программе с результатом 160,46 балла и по сумме оценок в короткой, и произвольной программах с результатом 241,31 балла.