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16 августа 11:52

Сборная России после ЧМ-2018 значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Лидером рейтинга ФИФА стала сборная Франции, которая выиграла Чемпионат мира-2018. На втором месте расположилась команда Бельгии, а на третьем - Бразилии

Фото: RT

Сборная России по футболу после успешного выступления на домашнем ЧМ-2018 значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА. В обновленном мировом рейтинге национальных сборных российская команда взлетела с 70-го места на 49-е.

Лидером рейтинга ФИФА стала сборная Франции, которая выиграла Чемпионат мира-2018. На втором месте расположилась команда Бельгии, а на третьем - Бразилии.

Сборная Хорватии, которая на прошедшем ЧМ-2018 дошла до финала, поднялась на 4-е место.

Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.

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