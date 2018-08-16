Сборная России после ЧМ-2018 значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
Лидером рейтинга ФИФА стала сборная Франции, которая выиграла Чемпионат мира-2018. На втором месте расположилась команда Бельгии, а на третьем - Бразилии
Фото: RT
Сборная России по футболу после успешного выступления на домашнем ЧМ-2018 значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА. В обновленном мировом рейтинге национальных сборных российская команда взлетела с 70-го места на 49-е.
Лидером рейтинга ФИФА стала сборная Франции, которая выиграла Чемпионат мира-2018. На втором месте расположилась команда Бельгии, а на третьем - Бразилии.
Сборная Хорватии, которая на прошедшем ЧМ-2018 дошла до финала, поднялась на 4-е место.
Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.