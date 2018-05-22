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22 мая 12:57

Британские фанаты пообещали устроить «третью мировую» на ЧМ-2018 в России

Футбольные фанаты из Великобритании пригрозили устроить «третью мировую войну» на Чемпионате мира по футболу в России. Анонимный представитель группировки Smoggies Elite сообщил, что «русские реально не понимаю, что их ждет».

Фото: Eurosport

Футбольные фанаты из Великобритании пригрозили устроить «третью мировую войну» на Чемпионате мира по футболу в России.

Анонимный представитель группировки Smoggies Elite сообщил изданию Daily Star, что «русские реально не понимаю, что их ждет».  «Если люди думают, что это шутка и что мы собираемся играть в футбол, выпивать, курить и разговаривать, то я говорю: этого никогда не произойдет. Это будет как третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая мировая война», - заявил представитель фанатской группировки.

По его словам, в Россию заранее отправятся некоторые представители английских группировок, чтобы собрать информацию, необходимую для защиты простых болельщиков. Аноним добавил, что «британских фанатов не пугают возможные аресты».

Напомним, на Чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции британские болельщики также планировали «закошмарить» российских фанатов, однако сами оказались в числе пострадавших. Английские и российские фанаты устроили массовые беспорядки в Марселе, в результате чего несколько англичан были госпитализированы, а российские болельщики – арестованы.

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