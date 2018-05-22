Сборная России по хоккею во время чемпионата мира потратила на водку и икру 25 млн рублей
Финские журналисты обнаружили счета российской делегации из отеля в Копенгагене, согласно которым россияне в основном заказывали икру и крепкий алкоголь. Пик потребления пришелся на 17 мая, когда национальная сборная проиграла Канаде
Сборная России по хоккею во время своего выступления на Чемпионате мира в Дании заказала спиртные напитки и различные деликатесы на общую сумму 355 тысяч евро (25 млн рублей). О заказах российских хоккеистов, тренерского штаба и сопровождающих лиц сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финское издание Iltalehti.
Финские журналисты имеют в распоряжении счета российской делегации из отеля в Копенгагене, согласно которым россияне в основном заказывали икру и крепкий алкоголь. Пик потребления алкоголя и икры пришелся на 17 мая, когда национальная сборная проиграла Канаде в четвертьфинале турнира со счетом 4:5.
Финское издание уточняет, что российская делегация провела в отеле в Копенгагене две недели. В ее составе было 25 игроков и около 15 сотрудников.