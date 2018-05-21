Плакать не было причин
Ни горя, ни радости — такую память оставила о себе в Копенгагене сборная России
Вагончик тронется, машинист останется. Это я не про сборную России — с «машинистом», то есть с Ильей Воробьевым, все будет в порядке. А про метро в Копенгагене, поезда в котором ходят сами по себе, на автоматике.
До станции «Орестад» с «Новой королевской площади» семь остановок. Садишься в первый вагон на передние места, подальше от шумных болельщиков, и перед тобой только убегающие назад рельсы. Перегоны короткие, обзор правильный, основная часть зеленой ветки — над землей. Когда пролетающая перед окном чайка на мгновение оказывается одного размера с идущим вдали на взлет самолетом (аэропорт в той же стороне, только чуть дальше), хорошо ощущаешь разность масштабов.
Чемпионат мира в олимпийский сезон тоже смещает масштабы. Он все-таки другой, нестандартный. Да и место проведения добавило странностей. Ближе к финишу можно было задуматься над простым вопросом — а нужен ли был он Дании вообще?
Национальная федерация добивалась проведения чемпионата мира долго и упорно. Могла на него претендовать и раньше — сборная почти полтора десятка лет не вылетает из элитной группы, в послаблениях и преференциях не нуждается, дважды выходила в плей-офф. Но желаемого датчане добились только пять лет назад. Построили большую и красивую арену в Копенгагене, в хоккейной столице Хернинге хорошая арена уже была, на этом и успокоились.
Кстати, в Хернинг, в группу «В», хозяева определили свою сборную совсем не случайно — в том, что ее игра вызовет повышенный интерес в столице, уверенности совсем не было. Ожидалось, что куда более хоккейный Хернинг поможет в раскрутке финальной части, которая без хозяев уж никак не обойдется.
Датская сборная и впрямь оказалась хороша. Она даже с финнами справилась. Но когда последний день группового турнира самым обиднейшим образом оставил ее за бортом, у Копенгагена исчез последний повод вспомнить о том, что в городе проходит чемпионат мира. Если бы не неуемные соседи-шведы, о нем и вовсе бы ничего не напоминало. Да и персонал «Роял Арены», кажется, потерял к происходящему интерес. Если праздник чужой, то кому он нужен?
Микст-зона черт знает где, пресс-центр какой-то бестолковый, с информацией проблемы, но это вещи специфические, вызванные, скорее всего, отсутствием у хозяев опыта. А вот когда главная вывеска четвертьфинала едва собирает максимум две трети зала — это уже очень серьезно. Плей-офф почти не прибавил зрителей, и это лучше всего говорило о том, что сведения о хоккейном буме в Дании были сильно преувеличенными.
Дорогими билетами одну из самых дорогих стран Европы не испугаешь. Был бы интерес, а публика всегда найдется. И предпосылки вроде бы существовали — по качественному составу этот чемпионат волею обстоятельств оказался лучшим за последние годы. Заокеанская Национальная хоккейная лига в Дании присутствовала не во всей своей красе, но близко к ней. Интрига тоже соответствовала самым смелым ожиданиям. Однако датчане «Роял Арену» не осаждали, а массового приезда гостей не случилось, и тут финансовый фактор сыграл далеко не последнюю роль. Аппетиты Международной федерации хоккея, которая давно взвинтила цены на ту же атрибутику, вполне соответствовали естественному состоянию датских цен, запредельных почти во всем.
По большому счету, хоккей проплыл мимо Копенгагена, как корабль-призрак. Город, сам по себе восхитительный, не виноват. Случалось, и хоккейные страны с точки зрения организации проваливались. Да и Москва с Питером, чего греха таить, два года назад не сильно отличились по части зрительской активности. Дело, скорее, в отношении организаторов.
Для меня апофеозом стал эпизод, невозможный, пожалуй, нигде. В фан-зоне, рядом с «Роял Ареной», не транслировали четвертьфинал Россия–Канада. Болельщики, прибежавшие оттуда, были в ужасе. Народ ломанулся кто куда, но где там — оказывается, на показ этого суперматча вообще не были выкуплены права.
Копенгаген по этому поводу не расстраивался. Он казуса даже не заметил.
Сборную России провожали тихо и без слез. Поводов для проклятий она не дала, восхищения тоже не заслужила, выше головы не прыгнула, но ниже допустимого уровня не опустилась. Слепили ее в кратчайший срок из того, что было, — на это и упирал президент ФХР Владислав Третьяк сразу после вылета. Не преминув заметить, что сборная Канады целиком состояла из игроков НХЛ, и не самых последних. А у нас было 11 дебютантов чемпионатов мира, и главный тренер-дебютант, и тяжелейший сезон позади…
Так-то оно так, никто и не собирался по горячим следам нападать на ответственных лиц, и тем более взваливать всю вину на неопытный тренерский штаб и хоккеистов. Меня другое беспокоило, если не удручало. Причастные к провальному по результату выступлению сборной лица говорили об этом как о вполне нормальном итоге, словно они были готовы заранее оправдать все объективными обстоятельствами.
Да, объективных причин хватало. Да, бывало и похуже — тот же разгром от сборной США на стадии четвертьфинала в Хельсинки-2013, не говоря уже о более смутных временах, выглядел болезненнее. Но это не отменяет того факта, что датский провал во многом был предопределен в силу причин субъективных.
Свистопляска с внезапным переназначением главного тренера так и не получила внятного объяснения. Состав набирали в авральном порядке, его не хватило даже на два креативных звена. Умеющим дирижировать атакой центрфорвардом оказался 39-летний Павел Дацюк в единственном числе. Если игроки двух армейских команд оказались настолько вымотаны олимпийским сезоном, то стоило ли снова делать ставку в основном на них? И почему, в конце концов, не удалось даже поговорить с тем же Александром Радуловым — то ли окончательно обидевшимся на сборную, то ли просто ждущим нормального разговора?
Без звезд Россия на чемпионатах мира не первенствовала. Даже в Берне-2009, где представительство заокеанских легионеров было минимальным, решающий вклад в победу внесли Илья Ковальчук и Александр Радулов. А для того, чтобы выиграть сложнейший турнир исключительно командной работой, мастерства, сплоченности и нужной степени отчаянности — не хватило.
Швейцария влетела в медальную зону, убрав с дороги сборную Финляндии. Обыграв тех самых финнов, которые отгрузили пять шайб Канаде и шесть — сборной США. Швейцария — далеко не гранд мирового хоккея, и больших мастеров в составе команды Патрика Фишера не больше, чем в составе сборной России. В конце концов, под началом Ильи Воробьева оказалось 13 олимпийских чемпионов. Но швейцарцы бились за медали, а наши в итоге разводили руками. У канадцев капитанил и тащил на себе сборную 21-летний Коннор Макдэвид, а у нас 21-летнего героя Пхенчхана Кирилла Капризова чуть ли не «еще ребенком» называют. И вообще, какие могут быть претензии к сборной «на вырост»? Играли достойно, в спорте всякое бывает, а Олимпиаду уже выиграли.
Условия новые, песня старая. Болельщики должны слышать только то, что им положено, к начальству не должно быть никаких претензий, «бодры» нужно говорить бодрее, а «веселы» — веселее, как говаривал герой Евгения Евстигнеева товарищ Дынин. Российские хоккейные функционеры идеально копируют стилистику власти, тем более что многие к ней фактически и принадлежат.
Признаться, что сами наломали дров, у них духу не хватит. Пусть тренеры с хоккеистами отдуваются.
Перед полуфиналами я все-таки проверил, сколько времени нужно, чтобы добраться из центра Копенгагена до центра Мальме и обратно. На дорогу туда автобусом через знаменитый Эресундский мост ушел час, на обратную и того меньше, потому что «Роял Арена» к мосту ближе. Она уже была в желтом кольце.
Копенгаген — город разноцветный, но применительно к хоккею он был окрашен в шведские цвета. Удивляться этому уже не приходилось.